Lampe de table Beyond
Le design unique du luminaire suspendu Beyond s’intègre parfaitement à n’importe quel foyer, tandis que sa lumière blanche chaude à froide et sa lumière colorée créent l’ambiance. Connectez-vous au pont Hue pour profiter de toutes les commandes et caractéristiques de l’éclairage intelligent.
Le prix actuel est $249.99
Points forts des produits
- Ambiance blanche et colorés Hue
- DEL intégrée
- White
- Commande intelligente avec pont Hue*
- Commande vocale*
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Blanche
Matériau
Verre