Lampe de table Bloom
Mettez facilement de l’ambiance et de la couleur dans n’importe quel endroit de votre espace avec le Hue Bloom prêt à l’emploi. Utilisez cette petite lampe intelligente pour mettre en valeur une certaine zone d’une pièce ou peindre votre mur avec une lumière colorée.
Points forts des produits
- Ambiance blanche et colorés Hue
- DEL intégrée
- White
- Commande intelligente avec pont Hue*
- Commande vocale*
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Blanche
Matériau
Aluminium