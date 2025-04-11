C’est, littéralement, la façon intelligente d’éclairer votre jardin. Notre vaste collection de lampes vous permet d’éclairer vos espaces extérieurs à votre guise.
Découvrez nos luminaires d’extérieur les plus prisés
Ambiance blanche et colorés Hue
Projecteur extérieur Lily
$349.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Projecteur d’extérieur Lily XL
$169.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Applique murale d’extérieur Resonate
$189.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Ampoule intelligente PAR38-E26
$79.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Bande lumineuse d’extérieur 197 po
$249.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Éclairage mural d’extérieur Econic
$199.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Éclairage mural d’extérieur Econic
$199.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Socle d’extérieur Econic
$169.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Éclairage mural d’extérieur Econic
$199.99
Hue
Câble de rallonge d’extérieur de 2,5 m
$24.99
Hue White
Projecteur d’extérieur Welcome
$149.99
$89.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Bande lumineuse d’extérieur 80 po
$149.99
Découvrez les lampes d’extérieur basse tension en action
La gamme d’éclairage basse tension facilite l’expansion de vos éclairages extérieurs, peu importe où se trouve votre câblage. Placez vos éclairages où vous le souhaitez, connectez-les ensemble et branchez-les sur l’alimentation électrique.
Facile à installer et à déployer
La gamme à basse tension a été conçue pour simplifier l’éclairage intelligent : vous pouvez brancher plusieurs luminaires à un seul bloc d’alimentation, le brancher sur n’importe quelle prise murale standard et commencer immédiatement à éclairer votre espace.
Concevez votre espace extérieur
Vous n’avez pas besoin d’être spécialiste de la conception pour décorer votre jardin, l’application Hue le fait pour vous. Découvrez dans la galerie de scènes celles qui conviendraient le mieux à vos lampes d’extérieur.
Créez l’ambiance pour une soirée spéciale
Plantez le décor d’une fête
Accueillez vos invités sous la lumière
Découvrez Philips Hue
Sentez-vous plus en sécurité avec un système d’éclairage intelligent
Donnez l’impression que vous êtes chez vous lorsque vous êtes absent grâce à l’automatisation de la simulation de présence. Les lumières s’allumeront et s’éteindront sur la base de l’activité habituellement observée dans la pièce concernée.
À propos des soldes de produits d’extérieur Philips Hue
Quand ont lieu les soldes de produits d’extérieur Philips Hue?
Quels types de luminaires extérieurs sont compris?
Comment puis-je rester informé de toutes les offres et promotions Philips Hue?
* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.