Transformez votre espace extérieur avec de la lumière

Transformez votre espace extérieur avec de la lumière

Explorez tous les produits d’extérieur

Découvrez nos luminaires d’extérieur les plus prisés

C’est, littéralement, la façon intelligente d’éclairer votre jardin. Notre vaste collection de lampes vous permet d’éclairer vos espaces extérieurs à votre guise.

Projecteur extérieur Lily

Ambiance blanche et colorés Hue

Projecteur extérieur Lily

DEL intégrée
Ampoule blanche et colorée
Système à basse tension – unité de base
Commande intelligente avec pont Hue*

$349.99

Promotion
Projecteur d’extérieur Lily XL

Ambiance blanche et colorés Hue

Projecteur d’extérieur Lily XL

DEL intégrée
Ampoule blanche et colorée
Système à basse tension – rallonge
Commande intelligente avec pont Hue*

$169.99

Promotion
Applique murale d’extérieur Resonate

Ambiance blanche et colorés Hue

Applique murale d’extérieur Resonate

DEL intégrée
Ampoule blanche et colorée
Alimentation principale
Commande intelligente avec pont Hue*

$189.99

Ampoule intelligente PAR38-E26

Ambiance blanche et colorés Hue

Ampoule intelligente PAR38-E26

1 ampoule PAR38
Lumière blanche et colorée
Commande intelligente avec pont Hue*
À l’épreuve des intempéries

$79.99

Promotion
Bande lumineuse d’extérieur 197 po

Ambiance blanche et colorés Hue

Bande lumineuse d’extérieur 197 po

1 bande lumineuse de 197 po
1 bloc d’alimentation
Ampoule blanche et colorée

$249.99

Éclairage mural d’extérieur Econic

Ambiance blanche et colorés Hue

Éclairage mural d’extérieur Econic

DEL intégrée
Ampoule blanche et colorée
Alimentation principale
Commande intelligente avec pont Hue*

$199.99

Temporairement en rupture de stock

Éclairage mural d’extérieur Econic

Ambiance blanche et colorés Hue

Éclairage mural d’extérieur Econic

DEL intégrée
Ampoule blanche et colorée
Alimentation principale
Commande intelligente avec pont Hue*

$199.99

Socle d’extérieur Econic

Ambiance blanche et colorés Hue

Socle d’extérieur Econic

DEL intégrée
Ampoule blanche et colorée
Système à basse tension – rallonge
Commande intelligente avec pont Hue*

$169.99

Temporairement en rupture de stock

Éclairage mural d’extérieur Econic

Ambiance blanche et colorés Hue

Éclairage mural d’extérieur Econic

DEL intégrée
Ampoule blanche et colorée
Alimentation principale
Commande intelligente avec pont Hue*

$199.99

Temporairement en rupture de stock

Câble de rallonge d’extérieur de 2,5 m

Hue

Câble de rallonge d’extérieur de 2,5 m

Câble de rallonge
Longueur de 2,5 m
Connecteur en T inclus

$24.99

Vente
Projecteur d’extérieur Welcome

Hue White

Projecteur d’extérieur Welcome

DEL intégrée
Lumière blanc chaud (2 700 K)
Alimentation principale
Commande intelligente avec pont Hue*

$149.99

$89.99

Temporairement en rupture de stock

Promotion
Bande lumineuse d’extérieur 80 po

Ambiance blanche et colorés Hue

Bande lumineuse d’extérieur 80 po

1 bande lumineuse de 80 po
1 bloc d’alimentation
Ampoule blanche et colorée

$149.99

Acheter tous les produits d’extérieur

Découvrez les lampes d’extérieur basse tension en action

La gamme d’éclairage basse tension facilite l’expansion de vos éclairages extérieurs, peu importe où se trouve votre câblage. Placez vos éclairages où vous le souhaitez, connectez-les ensemble et branchez-les sur l’alimentation électrique.

Éclairage extérieur linéaire Amarant installé à l’extérieur

Facile à installer et à déployer

La gamme à basse tension a été conçue pour simplifier l’éclairage intelligent : vous pouvez brancher plusieurs luminaires à un seul bloc d’alimentation, le brancher sur n’importe quelle prise murale standard et commencer immédiatement à éclairer votre espace.

En savoir plus sur les lampes à basse tension
Lampes d’extérieur connectées illuminant la terrasse

Concevez votre espace extérieur

Vous n’avez pas besoin d’être spécialiste de la conception pour décorer votre jardin, l’application Hue le fait pour vous. Découvrez dans la galerie de scènes celles qui conviendraient le mieux à vos lampes d’extérieur.

Comparer les configurations extérieures

Découvrez Philips Hue

Un groupe d’amis profite d’un repas en plein air sur une terrasse décorée d’un éclairage connecté coloré.

Découvrez l’éclairage d’extérieur intelligent

Installez dans vos espaces extérieurs des lampes à DEL qui se connectent au système d’éclairage intelligent Philips Hue et donnez vie à votre extérieur en l’illuminant.
Une femme arrive chez elle. La porte d’entrée et l’allée sont éclairées par des appliques murales et des lanternes sur socle.

Ne rentrez plus jamais chez vous dans le noir

Utilisez le système domotique Welcome pour recevoir un accueil chaleureux grâce à l’éclairage intelligent! L’entrée extérieure, le porche ou l’allée s’illumineront automatiquement dès que vous arriverez chez vous.
Un intrus s’approche d’une porte d’entrée éclairée par deux appliques murales diffusant une lumière connectée chaude éclatante.

Sentez-vous plus en sécurité avec un système d’éclairage intelligent

Donnez l’impression que vous êtes chez vous lorsque vous êtes absent grâce à l’automatisation de la simulation de présence. Les lumières s’allumeront et s’éteindront sur la base de l’activité habituellement observée dans la pièce concernée.

À propos des soldes de produits d’extérieur Philips Hue

Quand ont lieu les soldes de produits d’extérieur Philips Hue?

Quels types de luminaires extérieurs sont compris?

Comment puis-je rester informé de toutes les offres et promotions Philips Hue?

* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité

