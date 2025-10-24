Lampe portative Go
Emportez votre lampe intelligente avec vous avec la Hue Go portable. Que ce soit pour un jeu de couleurs ou une pièce de table qui donne le ton, rien de plus simple que de trouver le réglage parfait. Connectez-vous au pont Hue pour profiter d'une commande intelligente.
Le prix actuel est $79.99
Points forts des produits
- Ambiance blanche et colorés Hue
- Lampe portative
- White
- Commande intelligente avec pont Hue*
- Commande vocale*
Spécifications
Conception et finition
Conception et finition
Couleur
Blanche
Matériau
Matières synthétiques