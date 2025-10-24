Aide
Gros plan de l’avant de Ambiance blanche et colorés Hue Lampe sur pied Signe

Lampe sur pied Signe

Avec sa conception élancée et minimaliste, la lampe sur pied Philips Hue Signe s’intègre harmonieusement à l’intérieur de n’importe quelle maison. Utilisez la lampe Signe pour décorer les murs d’une lumière colorée ou pour propulser votre configuration de divertissement à domicile vers un autre niveau. Contrôlez instantanément votre éclairage par Bluetooth dans une seule pièce, ou jumelez-le avec un pont Hue Bridge pour déverrouiller la série complète des caractéristiques de l’éclairage intelligent à travers l’ensemble de votre demeure.

L’article n’ai plus disponible

Points forts des produits

  • DEL intégrée
  • Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
  • Commande vocale* ou avec l’application
  • Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Voir toutes les caractéristiques du produit
Find your product manual

Spécifications

Conception et finition

  • Couleur

    Aluminium

  • Matériau

    Aluminium

Durabilité

fonction supplémentaire/accessoire inclus

Caractéristiques de la lumière

Divers

Dimensions et poids de l'emballage

Dimensions et poids du produit

Service

Fiche technique

Systèmes pris en charge

Autre

  • Pay with Klarna
  • Apple pay
  • Google pay