Ampoule intelligente E26 - BR30
Cette ampoule de plafonnier intensif unique fait entrer des millions de couleurs dans n’importe quelle pièce de votre maison. Utilisez Bluetooth pour contrôler instantanément l’éclairage dans une pièce ou connectez-vous au pont Hue pour déverrouiller la gamme complète de fonctionnalités de l’éclairage intelligent.
Culot
Couleur de la lumière
Forme
Modèle
Ensemble
Le prix actuel est $64.99
Points forts des produits
- Ampoule blanche et colorée
- Contrôle instantané à l’aide de Bluetooth
- Commande vocale* ou avec l’application
- Ajoutez un Hue Bridge pour obtenir plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions (l x h x p)
94x130