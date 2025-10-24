Paquet de 1 ampoule E26
Éclairez vos plus grandes pièces de couleurs vives avec ces deux ampoules E26 intelligentes. D’une luminosité équivalente aux ampoules de 100 W, ces ampoules peuvent inonder de couleurs le salon, la cuisine et d’autres pièces.
Le prix actuel est $74.99
Points forts des produits
- Ambiance blanche et colorés Hue
- Doté de Bluetooth
- Hue Bridge activé
- Ampoule blanche et colorée
- Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
- Commande vocale* ou avec l’application
- Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions (l x h x p)
67x133