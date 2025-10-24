Aide
Gros plan de l’avant de Ambiance blanche et colorés Hue Plafonnier à deux projecteurs Centris

Plafonnier à deux projecteurs Centris

Obtenez un éclairage à la fois fonctionnel et d'ambiance dans un seul luminaire. Le modèle Centris blanc est doté d'un plafonnier fixe et de deux spots orientables individuellement. Réglez chaque lampe du luminaire sur l'une des millions de couleurs offertes pour obtenir une ambiance vraiment unique.

L’article n’ai plus disponible

Points forts des produits

  • DEL intégrée
  • Commande Bluetooth avec l’application
  • Commande vocale* ou avec l’application
  • Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
