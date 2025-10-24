Plafonnier à deux projecteurs Centris
Obtenez un éclairage à la fois fonctionnel et d'ambiance dans un seul luminaire. Le modèle Centris blanc est doté d'un plafonnier fixe et de deux spots orientables individuellement. Réglez chaque lampe du luminaire sur l'une des millions de couleurs offertes pour obtenir une ambiance vraiment unique.
Points forts des produits
- DEL intégrée
- Commande Bluetooth avec l’application
- Commande vocale* ou avec l’application
- Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Blanche
Matériau
Métal