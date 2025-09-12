Aide
Gros plan de l’avant de Ambiance blanche et colorés Hue Plafonnier à quatre projecteurs Centris

Plafonnier à quatre projecteurs Centris

Obtenez à la fois un éclairage fonctionnel et d’ambiance dans un seul luminaire. Le luminaire Centris blanc offre un plafonnier fixe et deux projecteurs pouvant être orientés individuellement. Réglez chaque lumière du luminaire sur l’une des millions de couleurs pour un effet vraiment unique.

Points forts des produits

  • DEL intégrée
  • Commande Bluetooth avec l’application
  • Commande vocale* ou avec l’application
  • Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Commandez jusqu'à 10 lampes avec l'application Bluetooth

Avec l'application Hue Bluetooth, vous pouvez commander vos lampes intelligentes Hue dans une seule pièce de votre maison.Ajoutez jusqu'à 10 lampes intelligentes et commandez-les toutes en ne touchant qu’un bouton sur votre appareil mobile.

Commandez vos lampes à l'aide de votre voix*

Le système Philips Hue fonctionne avec Amazon Alexa et l’assistant Google lorsqu’il est jumelé à un dispositif compatible Google Nest ou Amazon Echo. De simples commandes vocales vous permettent de commander de nombreuses lampes dans une pièce ou uniquement une lampe.

Créez une expérience personnalisée à l'aide d'un éclairage intelligent coloré

Transformez votre demeure grâce à plus de 16 millions de couleurs, en créant instantanément l'ambiance appropriée à n'importe quel événement. En ne touchant qu'un seul bouton, vous pouvez donner un ton festif à une fête, transformer votre salon en cinéma, rehausser votre décor intérieur avec des touches de couleur et bien plus encore.

Donnez le ton approprié grâce à un éclairage blanc de chaud à froid

Ces ampoules et ces appareils d'éclairage fournissent différentes nuances de lumière blanche chaude à froide. Grâce à une gradation complète allant d'un éclairage éclatant à tamisé, vous pouvez régler vos lampes sur la nuance et la luminosité d'éclairage parfaites pour répondre à vos besoins quotidiens.

Obtenez les ambiances lumineuses parfaites pour vos activités quotidiennes

Simplifiez-vous la vie et rendez-la plus agréable avec quatre recettes lumineuses définies à l’avance et concoctées spécialement pour vos tâches quotidiennes : Energize, Concentrate, Read et Relax. lm a busy mind. Deux ambiances aux tons froids, Energize et Concentrate, vous aident à démarrer la journée ou à maintenir votre concentration tandis que les ambiances aux tons chauds, Read et Relax, aident à favoriser une lecture agréable et à calmer vos esprits.

Bénéficiez d’une gamme complète de fonctions d’éclairage intelligent avec Hue Bridge

Le Hue Bridge débloque les fonctionnalités qui rendent l'éclairage intelligent vraiment intelligent : contrôle à distance, commande vocale, éclairage automatisé et bien plus encore. Ajoutez un Hue Bridge à votre configuration pour créer des expériences immersives, puisez dans une technologie sécurisée et fiable, et bien plus encore. Le Hue Bridge est LA solution pour l’éclairage intelligent tel que vous ne l’avez jamais vu auparavant.

 Profitez à la fois d’un éclairage fonctionnel et d’ambiance dans un seul luminaire

Le plafonnier Philips Hue Centris allie fonctionnalité et esthétique en combinant un luminaire central et des éclairages directionnels inclinables individuellement pour mettre en valeur différentes parties de la pièce. Réglez le plafonnier Centris sur l’une des millions de couleurs ou sur n’importe quelle nuance de lumière blanche chaude à froide ou, encore, réglez chaque ampoule de sorte qu’elle ait sa propre teinte pour un effet plus vivant.

* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité

