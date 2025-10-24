Plafonnier Beyond
Donnez le ton avec la lumière colorée de la lampe de table Beyond, qui propose non seulement 16 millions de couleurs mais aussi une lumière blanche chaude à froide. Connectez-vous au pont Hue pour profiter de toutes les commandes et caractéristiques de l’éclairage intelligent.
Le prix actuel est $374.99
Points forts des produits
- Ambiance blanche et colorés Hue
- DEL intégrée
- White
- Commande intelligente avec pont Hue*
- Commande vocale*
Spécifications
Conception et finition
Conception et finition
Couleur
Blanche
Matériau
Verre