* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.
Projecteur cylindrique Perifo
Ces puissants projecteurs cylindriques blancs se fixent directement sur les rails Perifo. Inclinez-les et tournez-les pour faire briller leur lumière colorée partout où vous le souhaitez. Uniquement pour les éclairages sur rail Perifo.
Points forts des produits
- Durée de vie de plus ou moins 10 ans
- Compatible avec Bluetooth et le Hue Bridge
- Ampoule blanche et colorée
- 490 lumens
- 5,3 watts
Créez une expérience personnalisée à l'aide d'un éclairage intelligent coloré
Transformez votre demeure grâce à plus de 16 millions de couleurs, en créant instantanément l'ambiance appropriée à n'importe quel événement. En ne touchant qu'un seul bouton, vous pouvez donner un ton festif à une fête, transformer votre salon en cinéma, rehausser votre décor intérieur avec des touches de couleur et bien plus encore.
Bénéficiez d’une gamme complète de fonctions d’éclairage intelligent avec Hue Bridge
Le Hue Bridge débloque les fonctionnalités qui rendent l'éclairage intelligent vraiment intelligent : contrôle à distance, commande vocale, éclairage automatisé et bien plus encore. Ajoutez un Hue Bridge à votre configuration pour créer des expériences immersives, puisez dans une technologie sécurisée et fiable, et bien plus encore. Le Hue Bridge est LA solution pour l’éclairage intelligent tel que vous ne l’avez jamais vu auparavant.
Pont Philips Hue requis
Connectez vos lampes Philips Hue avec le pont pour les commander à partir de votre téléphone intelligent ou de votre tablette grâce à l'application Philips Hue.
Créez l'ambiance avec des lumières intelligentes blanches chaudes ou froides
Choisissez parmi plus de 50 000 nuances de lumière blanche chaude à froide pour créer l’ambiance parfaite dans votre salle de bain pour chacune de vos activités, et en fonction du moment de la journée. Utilisez une lumière blanche et brillante chaque matin pour commencer la journée en vous sentant énergisé et alerte, ou adaptez votre routine de détente du soir à une lueur dorée tamisée.
Soyez votre propre concepteur d'éclairage
L'éclairage sur rail Perifo n'est pas seulement beau, il ressemble à ce que vous voulez. Commencez avec une trousse et combinez des projecteurs, des suspensions, des barres lumineuses et bien plus encore pour éclairer votre maison comme vous le souhaitez.
Entièrement personnalisable
L'éclairage sur rail Perifo est entièrement personnalisable, même après son installation, grâce à sa conception facile à encliqueter. Ajoutez plus de lumières, déplacez-les sur les rails ou étendez même l'éclairage de votre rail quand vous le souhaitez.
Conception flexible
Inclinez les projecteurs. Abaissez ou élevez les suspensions. Faites pivoter le tube de lumière dégradée. Les lumières Perifo peuvent être réglées avec précision pour briller là où vous le souhaitez.
Conçu pour les plafonds ou les murs
L'éclairage sur rail Perifo propose à la fois une trousse de plafond et une trousse murale afin que vous puissiez choisir exactement la manière dont vous souhaitez éclairer votre maison.
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Blanche
Matériau
Métal
Matières synthétiques