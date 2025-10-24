Un simple branchement suffit pour obtenir le style du projecteur Lily avec un éclairage plus puissant au faisceau plus large, et ce, toujours dans un luminaire à basse tension. Utilisez le déflecteur pour réduire l’éblouissement, que la lumière soit blanche ou de l’une des 16 millions de couleurs offertes. L’unité de base comprend un projecteur ainsi que tous les câbles et l’unité d’alimentation dont vous avez besoin pour commencer.