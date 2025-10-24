Aide
Cet ensemble de trois projecteurs Lily vous permet de mettre en valeur vos attraits extérieurs en créant des ombres intéressantes et plus encore. Pour ajouter des millions de nuances de lumière blanche ou colorée dans votre cour, branchez simplement les projecteurs extérieurs intelligents dans n’importe quelle prise murale standard en utilisant l’unité d’alimentation à basse tension incluse. 

L’article n’ai plus disponible

Points forts des produits

  • Ambiance blanche et colorés Hue
  • Hue Bridge requis
  • DEL intégrée
  • Ampoule blanche et colorée
  • Système à basse tension – unité de base
  • Commande intelligente avec pont Hue*
