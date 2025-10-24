Cet ensemble de trois projecteurs Lily vous permet de mettre en valeur vos attraits extérieurs en créant des ombres intéressantes et plus encore. Pour ajouter des millions de nuances de lumière blanche ou colorée dans votre cour, branchez simplement les projecteurs extérieurs intelligents dans n’importe quelle prise murale standard en utilisant l’unité d’alimentation à basse tension incluse.