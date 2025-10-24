Un simple branchement suffit pour profiter d’un éclairage diffus partout grâce à la lanterne sur socle Econic à basse tension. Un luminaire d’extérieur, noir et élégant, qui produit un superbe effet lumineux, que vous projetiez une lumière blanche ou l’une des 16 millions de couleurs offertes. L’unité de base comprend un socle ainsi que tous les câbles et l’unité d’alimentation dont vous avez besoin pour commencer.