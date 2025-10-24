Spot intelligent GU10
Ajoutez de la couleur à votre foyer avec cette ampoule de projecteur. Avec 16 millions de couleurs, cette lumière peut donner à votre maison une nouvelle personnalité. Contrôlez l'éclairage instantanément par Bluetooth dans une pièce ou connectez-vous à un pont Hue pour déverrouiller la gamme complète de fonctionnalités.
Le prix actuel est $64.99
Points forts des produits
- Ambiance blanche et colorés Hue
- Doté de Bluetooth
- Hue Bridge activé
- Ampoule blanche et colorée
- Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
- Commande vocale* ou avec l’application
- Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions (l x h x p)
50x58