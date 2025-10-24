Aide
White GU10-shaped smart LED bulb with a matte finish, visible hue white and color text, and a pink illuminated top.

Spot intelligent GU10

Ajoutez de la couleur à votre foyer avec cette ampoule de projecteur. Avec 16 millions de couleurs, cette lumière peut donner à votre maison une nouvelle personnalité. Contrôlez l'éclairage instantanément par Bluetooth dans une pièce ou connectez-vous à un pont Hue pour déverrouiller la gamme complète de fonctionnalités.

L’article n’ai plus disponible

Points forts des produits

  • Ambiance blanche et colorés Hue
  • Doté de Bluetooth
  • Hue Bridge activé
  • Ampoule blanche et colorée
  • Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
  • Commande vocale* ou avec l’application
  • Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Spécifications

Dimensions de l‘ampoule

  • Dimensions (l x h x p)

    50x58

Durabilité

Environnement

fonction supplémentaire/accessoire inclus

Garantie

Caractéristiques de la lumière

Dimensions et poids de l'emballage

Renseignements sur l‘emballage

Consommation

Dimensions et poids du produit

Service

Fiche technique

L‘ampoule

Contenu de l‘emballage

Systèmes pris en charge

Autre

