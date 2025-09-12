Créez l'ambiance avec des lumières intelligentes blanches chaudes ou froides

Choisissez parmi plus de 50 000 nuances de lumière blanche chaude à froide pour créer l’ambiance parfaite dans votre salle de bain pour chacune de vos activités, et en fonction du moment de la journée. Utilisez une lumière blanche et brillante chaque matin pour commencer la journée en vous sentant énergisé et alerte, ou adaptez votre routine de détente du soir à une lueur dorée tamisée.