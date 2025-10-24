Trousse de démarrage : 4 ampoules intelligentes E26 (60 W)
L’ensemble d’éclairage d'ambiance blanche et colorée de Philips Hue comprend quatre ampoules et un pont. Il peut transformer votre éclairage en une expérience extraordinaire grâce à une lumière blanche et colorée. Synchronisez les lampes à votre musique, à votre téléviseur ou à vos jeux pour obtenir un effet immersif. Aussi éclatante qu’une ampoule de 60 W.
Le prix actuel est $229.99
Points forts des produits
- Ambiance blanche et colorés Hue
- Jusqu'à 800 lumens*
- 4 ampoules E26
- Pont inclus
Spécifications
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions (l x h x p)
62x112