L’ensemble d’éclairage d'ambiance blanche et colorée de Philips Hue comprend quatre ampoules et un pont. Il peut transformer votre éclairage en une expérience extraordinaire grâce à une lumière blanche et colorée. Synchronisez les lampes à votre musique, à votre téléviseur ou à vos jeux pour obtenir un effet immersif. Aussi éclatante qu’une ampoule de 60 W.