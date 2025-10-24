Aide
A set of smart light bulbs emitting green, pink, blue, and yellow light, shown next to a white smart hub device.

Trousse de démarrage : 4 ampoules intelligentes E26 (60 W)

L’ensemble d’éclairage d'ambiance blanche et colorée de Philips Hue comprend quatre ampoules et un pont. Il peut transformer votre éclairage en une expérience extraordinaire grâce à une lumière blanche et colorée. Synchronisez les lampes à votre musique, à votre téléviseur ou à vos jeux pour obtenir un effet immersif. Aussi éclatante qu’une ampoule de 60 W.

L’article n’ai plus disponible

Points forts des produits

  • Ambiance blanche et colorés Hue
  • Jusqu'à 800 lumens*
  • 4 ampoules E26
  • Pont inclus
Voir toutes les caractéristiques du produit
Find your product manual

Spécifications

Dimensions de l‘ampoule

  • Dimensions (l x h x p)

    62x112

Durabilité

Environnement

fonction supplémentaire/accessoire inclus

Garantie

Caractéristiques de la lumière

Dimensions et poids de l'emballage

Renseignements sur l‘emballage

Consommation

Dimensions et poids du produit

Service

Fiche technique

Pont

L‘ampoule

Contenu de l‘emballage

Systèmes pris en charge

Autre

  • Pay with Klarna
  • Apple pay
  • Google pay