Vente
Trousse de démarrage : 4 ampoules intelligentes E26 (60 W)
Ajoutez une couleur d’ambiance à n’importe quelle pièce avec la trousse de démarrage Philips Hue White and Color Ambiance. Connectez le Hue Bridge fourni pour profiter d’une liste infinie de fonctionnalités. Commande vocale ou avec l’application. Aussi lumineux qu’une ampoule de 60 W.
Le prix actuel est $183.99, le prix d'origine est $249.99
Points forts des produits
- Ambiance blanche et colorés Hue
- Jusqu'à 800 lumens*
- Lumière blanche et colorée
- Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
- Pont Hue inclus
Spécifications
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions (l x h x p)
62x112