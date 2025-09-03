Aide
Gros plan de l’avant de Ambiance blanche et colorés Hue Trousse de démarrage : 4 plafonniers intensifs (5/6 pouces) + Bridge Pro

Trousse de démarrage : 4 plafonniers intensifs (5/6 pouces) + Bridge Pro

Bénéficiez de fonctions d’éclairage intelligentes superpuissantes grâce au Bridge Pro. Équipé d’une nouvelle puce capable d’exécuter des algorithmes complexes et des caractéristiques alimentées par l’IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Les plafonniers intensifs encastrés inclus disposent d’un adaptateur pour que vous puissiez les utiliser dans des trous au plafond de 5 ou 6 pouces.

Points forts des produits

  • Prend en charge plus de 150 lumières et plus de 50 accessoires
  • Utilisez les lumières comme détecteurs de mouvement grâce à MotionAware™
  • Déverrouille l’éclairage d’ambiance et l’intégration de sécurité Hue Sync
  • Ambiance blanche +16 millions de couleurs
  • Facile à installer
Voir toutes les caractéristiques du produit
Trouvez le manuel d’un produit
Sécurité Zigbee

Sécurité Zigbee

Votre vie privée est notre priorité. Zigbee et Philips Hue empêchent tout accès non autorisé à votre écosystème d’éclairage intelligent.

Hue MotionAware™

Hue MotionAware™

Cette nouvelle fonctionnalité passionnante exclusive à Hue Bridge Pro donne à votre système d’éclairage le pouvoir de réagir intuitivement à vos mouvements dans la maison. En utilisant au moins 3 lumières dans la même pièce, vous pouvez créer une zone de mouvement qui détecte votre présence et déclenche toutes les lumières que vous lui attribuez. Pas besoin de détecteur de mouvement séparé!

Plus de capacité, processeur plus rapide

Plus de capacité, processeur plus rapide

Par rapport au Hue Bridge, le Hue Bridge Pro apporte 3 x plus de capacité, la prise en charge de plus de 150 lumières, plus de 50 accessoires, 500 scènes, et des temps de réponse 5 x plus rapides grâce à sa nouvelle puce Hue Chip Pro.   

Contrôle de toute la maison depuis n’importe où

Contrôle de toute la maison depuis n’importe où

Le Hue Bridge et le Hue Bridge Pro vous permettent d’accéder à votre système de maison intelligente depuis n’importe où grâce à l’application Hue. Contrôlez vos lumières, recevez des notifications de sécurité – ou configurez simplement votre système pour qu’il fonctionne selon un calendrier avec des automatisations.

Spécifications

Conception et finition

  • Couleur

    Noir

  • Matériau

    Matières synthétiques

Durabilité

Environnement

fonction supplémentaire/accessoire inclus

Caractéristiques de la lumière

Divers

Dimensions et poids de l'emballage

Renseignements sur l‘emballage

Consommation

Service

Fiche technique

Pont

Contenu de l‘emballage

Systèmes pris en charge

Autre

* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité

  • Pay with Klarna
  • Apple pay
  • Google pay