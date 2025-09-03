* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.
Trousse de démarrage : 4 plafonniers intensifs (5/6 pouces) + Bridge Pro
Bénéficiez de fonctions d’éclairage intelligentes superpuissantes grâce au Bridge Pro. Équipé d’une nouvelle puce capable d’exécuter des algorithmes complexes et des caractéristiques alimentées par l’IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Les plafonniers intensifs encastrés inclus disposent d’un adaptateur pour que vous puissiez les utiliser dans des trous au plafond de 5 ou 6 pouces.
Points forts des produits
- Prend en charge plus de 150 lumières et plus de 50 accessoires
- Utilisez les lumières comme détecteurs de mouvement grâce à MotionAware™
- Déverrouille l’éclairage d’ambiance et l’intégration de sécurité Hue Sync
- Ambiance blanche +16 millions de couleurs
- Facile à installer
Sécurité Zigbee
Votre vie privée est notre priorité. Zigbee et Philips Hue empêchent tout accès non autorisé à votre écosystème d’éclairage intelligent.
Hue MotionAware™
Cette nouvelle fonctionnalité passionnante exclusive à Hue Bridge Pro donne à votre système d’éclairage le pouvoir de réagir intuitivement à vos mouvements dans la maison. En utilisant au moins 3 lumières dans la même pièce, vous pouvez créer une zone de mouvement qui détecte votre présence et déclenche toutes les lumières que vous lui attribuez. Pas besoin de détecteur de mouvement séparé!
Plus de capacité, processeur plus rapide
Par rapport au Hue Bridge, le Hue Bridge Pro apporte 3 x plus de capacité, la prise en charge de plus de 150 lumières, plus de 50 accessoires, 500 scènes, et des temps de réponse 5 x plus rapides grâce à sa nouvelle puce Hue Chip Pro.
Contrôle de toute la maison depuis n’importe où
Le Hue Bridge et le Hue Bridge Pro vous permettent d’accéder à votre système de maison intelligente depuis n’importe où grâce à l’application Hue. Contrôlez vos lumières, recevez des notifications de sécurité – ou configurez simplement votre système pour qu’il fonctionne selon un calendrier avec des automatisations.
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Noir
Matériau
Matières synthétiques