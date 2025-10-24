Ampoule intelligente E12 - flamme
Le style classique se marie aux caractéristiques modernes de l'éclairage intelligent grâce à l'ampoule à petit culot Philips Hue White ambiance E12. Des milliers de nuances allant de la lumière blanche chaude à froide permettent d'obtenir un éclairage pour chaque moment de la journée : des reflets froids pour le matin, des tons dorés pour le soir, et bien plus encore. Contrôlez instantanément votre éclairage par Bluetooth dans une seule pièce, ou jumelez-le avec un pont Hue Bridge pour déverrouiller la série complète des caractéristiques de l’éclairage intelligent à travers l'ensemble de votre demeure.
Le prix actuel est $44.99
Points forts des produits
- Ambiance blanche Hue
- Doté de Bluetooth
- Hue Bridge activé
- Lumière blanche chaude à froide
- Commande instantanée à l’aide de bluetooth
- Commande vocale* ou avec l’application
- Ajoutez le pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions (l x h x p)
39x114