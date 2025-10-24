Aide
Gros plan de l’avant de Ambiance blanche Hue Ampoule intelligente E12 - flamme

Ampoule intelligente E12 - flamme

Le style classique se marie aux caractéristiques modernes de l'éclairage intelligent grâce à l'ampoule à petit culot Philips Hue White ambiance E12. Des milliers de nuances allant de la lumière blanche chaude à froide permettent d'obtenir un éclairage pour chaque moment de la journée : des reflets froids pour le matin, des tons dorés pour le soir, et bien plus encore. Contrôlez instantanément votre éclairage par Bluetooth dans une seule pièce, ou jumelez-le avec un pont Hue Bridge pour déverrouiller la série complète des caractéristiques de l’éclairage intelligent à travers l'ensemble de votre demeure.

L’article n’ai plus disponible

Points forts des produits

  • Ambiance blanche Hue
  • Doté de Bluetooth
  • Hue Bridge activé
  • Lumière blanche chaude à froide
  • Commande instantanée à l’aide de bluetooth
  • Commande vocale* ou avec l’application
  • Ajoutez le pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Voir toutes les caractéristiques du produit
Find your product manual

Spécifications

Dimensions de l‘ampoule

  • Dimensions (l x h x p)

    39x114

Durabilité

Environnement

fonction supplémentaire/accessoire inclus

Garantie

Caractéristiques de la lumière

Dimensions et poids de l'emballage

Renseignements sur l‘emballage

Consommation

Dimensions et poids du produit

Service

Fiche technique

L‘ampoule

Contenu de l‘emballage

Systèmes pris en charge

Autre

  • Pay with Klarna
  • Apple pay
  • Google pay