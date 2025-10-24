Le style classique se marie aux caractéristiques modernes de l'éclairage intelligent grâce à l'ampoule à petit culot Philips Hue White ambiance E12. Des milliers de nuances allant de la lumière blanche chaude à froide permettent d'obtenir un éclairage pour chaque moment de la journée : des reflets froids pour le matin, des tons dorés pour le soir, et bien plus encore. Contrôlez instantanément votre éclairage par Bluetooth dans une seule pièce, ou jumelez-le avec un pont Hue Bridge pour déverrouiller la série complète des caractéristiques de l’éclairage intelligent à travers l'ensemble de votre demeure.