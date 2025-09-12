* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.
Grand plafonnier Enrave
Éclairez vos grandes pièces comme le salon avec le grand plafonnier Enrave en blanc. Projetez un anneau de lumière subtile au plafond et une lumière puissante vers le bas, remplissant la pièce de douces nuances de lumière blanche chaude à froide.
Points forts des produits
- Durée de vie de plus ou moins 10 ans
- Compatible avec Bluetooth et le Hue Bridge
- Conçu pour le mur
- Contrôlez vos lumières à l’aide de l’application ou de votre voix
Bénéficiez d’une gamme complète de fonctions d’éclairage intelligent avec Hue Bridge
Le Hue Bridge débloque les fonctionnalités qui rendent l'éclairage intelligent vraiment intelligent : contrôle à distance, commande vocale, éclairage automatisé et bien plus encore. Ajoutez un Hue Bridge à votre configuration pour créer des expériences immersives, puisez dans une technologie sécurisée et fiable, et bien plus encore. Le Hue Bridge est LA solution pour l’éclairage intelligent tel que vous ne l’avez jamais vu auparavant.
Configurer la commande vocale mains libres
Philips Hue fonctionne avec Amazon Alexa et l’assistant Google lorsqu’il est associé à un appareil Google Nest ou Amazon Echo compatible. Contrôlez plusieurs lumières dans une pièce ou simplement une seule lampe avec de simples commandes vocales.
Donnez le ton approprié grâce à un éclairage blanc de chaud à froid
Choisissez parmi plus de 50 000 nuances de lumière blanche chaude à froide pour créer l’ambiance parfaite dans votre maison pour chacune de vos activités, et en fonction du moment de la journée. Utilisez une lumière blanche et brillante chaque matin pour commencer la journée en vous sentant énergisé et alerte, ou adaptez votre routine de détente du soir à une lueur dorée tamisée.
Des ambiances lumineuses optimisées pour vos activités quotidiennes
Utilisez les ambiances lumineuses Philips Hue prédéfinies en fonction de votre humeur ou de vos activités tout au long de la journée. Commencez votre journée avec la lumière blanche éclatante de l’ambiance lumineuse Énergie, ou détendez-vous avec la lumière subtile et douce de Relaxation. Lire un livre dans le bain? Configurez l’ambiance Lecture pour obtenir la lumière idéale.
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Noir
Matériau
Métal
Matières synthétiques