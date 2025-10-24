Lampe de table Wellner
Diffusez une lumière d’ambiance dans n’importe quelle pièce avec la lampe de table Wellner, qui se distingue par son design moderne incurvé et sa lumière blanche chaude ou froide. Connectez-vous au pont Hue pour profiter de toutes les commandes et caractéristiques de l’éclairage intelligent.
Le prix actuel est $124.99
Points forts des produits
- Ambiance blanche Hue
- Comprend une ampoule E26 à DEL
- White
- Commande intelligente avec pont Hue*
- Commande vocale*
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Blanche
Matériau
Verre