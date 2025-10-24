Vente
Ampoule intelligente E26 - BR30 (paquet de 2)
Ajoutez deux plafonniers d’ambiance blanche pour rehausser l’atmosphère de votre maison avec une gamme d’éclairage allant de blanc chaud à lumière froide de jour. Contrôlez instantanément votre éclairage par Bluetooth dans une pièce, ou jumelez-le avec un pont Hue pour déverrouiller la série complète de fonctionnalités.
Le prix actuel est $38.99, le prix d'origine est $329.99
Points forts des produits
- Lumière blanche chaude à froide
- Contrôle instantané à l’aide de Bluetooth
- Commande vocale* ou avec l’application
- Ajoutez un Hue Bridge pour obtenir plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions (l x h x p)
94x130