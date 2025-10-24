plafonnier Adore
Illuminez vos activités quotidiennes avec le plafonnier Adore, dont le design simple et rond s’adapte à n'importe quel décor. Basculez entre différentes scènes d’éclairage prédéfinies ou tamisez les lumières avec le gradateur inclus. Connectez-vous au pont Hue pour profiter d’une commande intelligente.
Le prix actuel est $229.99
Points forts des produits
- Ambiance blanche Hue
- Gradateur inclus
- Chrome
- Commande intelligente avec pont Hue*
- Commande vocale*
Spécifications
Conception et finition
Conception et finition
Couleur
Chrome
Matériau
Métal