Illuminez votre maison avec le plafonnier Philips Hue Being, qui présente un style élégant, des accents en aluminium brossé et 50 000 nuances allant de la lumière blanche chaude à froide. Ce luminaire intelligent offre un ombrage diffusé, en projetant un halo de lumière douce sur le plafond, ce qui est parfait pour les chambres à coucher, les grandes entrées et les vestibules. Contrôlez instantanément votre éclairage par Bluetooth dans une seule pièce, ou jumelez-le avec un pont Hue pour déverrouiller la série complète des caractéristiques de l’éclairage intelligent dans toute votre maison.