Plafonnier intensif mis à niveau à boîte encastrée de 4 po
Obtenez la bonne nuance d’éclairage à tout moment. Ces plafonniers intensifs encastrés s'adaptent aux trous de 4 pouces au plafond. Lumineuses et émettant une lumière blanche réglable, ces lumières sont le moyen idéal de donner le ton dans les cuisines, les salons et plus encore. Ne peut pas être inclus.
Le prix actuel est $44.99
Points forts des produits
- Convient à des trous de 4 pouces
- Comprend un adaptateur de culot E26
- 850 lumens
- Lumière blanche chaude à froide
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Blanche
Matériau
Métal