Trousse de gradation sans fil
Créez votre ambiance grâce au kit de recettes lumineuses Philips Hue et profitez d'une gradation sans fil ou d’une ambiance toute en nuances de blanc, d’un éclairage blanc chaud à la lumière froide du jour. Vous pouvez également connecter le tout au pont Philips Hue et obtenir un contrôle intelligent.
Le prix actuel est $59.99
Points forts des produits
- Ambiance blanche Hue
- Hue Bridge activé
- Trousse de recettes lumineuses
- E26
- Ambiance blanche
Spécifications
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions (l x h x p)
62x109