Trousse de démarrage : 3 ampoules intelligentes E26 (75 W) + bouton intelligent
Profitez de scènes relaxantes et revitalisantes ou créez vos propres programmes prêts à l’emploi grâce à la trousse de démarrage pour ampoules E26 à ambiance blanche Hue. Elle comprend un pont Hue, trois ampoules intelligentes offrant un spectre complet de lumières blanches et un bouton intelligent. Aussi puissante qu'une ampoule de 75 W.
Le prix actuel est $179.99
Points forts des produits
- Ambiance blanche Hue
- Jusqu'à 1 100 lumens*
- Lumière blanche chaude à froide
- Pont Hue inclus
- Bouton intelligent inclus
Spécifications
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions (l x h x p)
62x112