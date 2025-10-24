Trousse de démarrage : 4 ampoules intelligentes E26 (60 W)
Cette trousse de démarrage à ambiance blanche Philips Hue contient quatre ampoules et un pont. Elle peut vous aider à vous endormir ou à vous réveiller en douceur. Trouvez l’ambiance qu’il vous faut grâce à un éventail de lumières blanches, de la lumière froide du jour aux blancs chauds et calmants. Aussi puissante qu'une ampoule de 60 W.
Le prix actuel est $220.68
Points forts des produits
- Ambiance blanche Hue
- Jusqu'à 800 lumens*
- 4 ampoules E26
- Pont inclus
Spécifications
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions (l x h x p)
62x112