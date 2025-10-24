Aide
A set of smart light bulbs emitting different shades and a white hub device, all featuring similar white design and E27 bases.

Trousse de démarrage : 4 ampoules intelligentes E26 (60 W)

Cette trousse de démarrage à ambiance blanche Philips Hue contient quatre ampoules et un pont. Elle peut vous aider à vous endormir ou à vous réveiller en douceur. Trouvez l’ambiance qu’il vous faut grâce à un éventail de lumières blanches, de la lumière froide du jour aux blancs chauds et calmants. Aussi puissante qu'une ampoule de 60 W.

L’article n’ai plus disponible

Points forts des produits

  • Ambiance blanche Hue
  • Jusqu'à 800 lumens*
  • 4 ampoules E26
  • Pont inclus
Voir toutes les caractéristiques du produit
Find your product manual

Spécifications

Dimensions de l‘ampoule

  • Dimensions (l x h x p)

    62x112

Conception et finition

Durabilité

Environnement

fonction supplémentaire/accessoire inclus

Garantie

Caractéristiques de la lumière

Dimensions et poids de l'emballage

Renseignements sur l‘emballage

Consommation

Dimensions et poids du produit

Service

Fiche technique

Pont

L‘ampoule

Contenu de l‘emballage

Systèmes pris en charge

Autre

  • Pay with Klarna
  • Apple pay
  • Google pay