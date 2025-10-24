Cette trousse de démarrage à ambiance blanche Philips Hue contient quatre ampoules et un pont. Elle peut vous aider à vous endormir ou à vous réveiller en douceur. Trouvez l’ambiance qu’il vous faut grâce à un éventail de lumières blanches, de la lumière froide du jour aux blancs chauds et calmants. Aussi puissante qu'une ampoule de 60 W.