Trousse de démarrage E26
Profitez de scènes relaxantes et revitalisantes ou créez vos propres programmes au sortir de la boîte grâce à la trousse de démarrage pour ampoules Hue White Ambiance. Elle comprend un pont Hue, 3 ampoules intelligentes offrant un spectre complet de lumières blanches et un bouton intelligent.
Points forts des produits
- Ambiance blanche Hue
- Lumière blanche chaude à froide
- Pont Hue inclus
- Commande vocale* ou avec l’application
- Bouton intelligent inclus
Spécifications
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions (l x h x p)
62x112