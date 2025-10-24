Aide
Gros plan de l’avant de Ambiance blanche Hue Trousse de démarrage E26

Trousse de démarrage E26

Profitez de scènes relaxantes et revitalisantes ou créez vos propres programmes au sortir de la boîte grâce à la trousse de démarrage pour ampoules Hue White Ambiance. Elle comprend un pont Hue, 3 ampoules intelligentes offrant un spectre complet de lumières blanches et un bouton intelligent.

L’article n’ai plus disponible

Points forts des produits

  • Ambiance blanche Hue
  • Lumière blanche chaude à froide
  • Pont Hue inclus
  • Commande vocale* ou avec l’application
  • Bouton intelligent inclus
Voir toutes les caractéristiques du produit
Find your product manual

Spécifications

Dimensions de l‘ampoule

  • Dimensions (l x h x p)

    62x112

Durabilité

Environnement

fonction supplémentaire/accessoire inclus

Garantie

Dimensions et poids de l'emballage

Consommation

Service

Fiche technique

Pont

L‘ampoule

L‘interrupteur

Contenu de l‘emballage

Systèmes pris en charge

Autre

  • Pay with Klarna
  • Apple pay
  • Google pay