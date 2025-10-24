Ampoule flamme intelligente E12 (paquet de 2)
Profitez de l'aspect classique d'une ampoule rétro, mais de plus petite taille. L'ampoule candélabre à deux filaments comprend un filament intérieur en spirale et une base E12. Elle est idéale pour les petits luminaires avec lesquels vous cherchez un style rétro ayant une touche moderne.
Le prix actuel est $69.99
Points forts des produits
- Ampoule à filament White
- Doté de Bluetooth
- Hue Bridge activé
- Lumière blanche douce
- Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
- Commande vocale* ou avec l’application
- Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions (l x h x p)
39,2x113