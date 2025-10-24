Aide
Gros plan de l’avant de Ampoule à filament Hue White Ampoule flamme intelligente E12 (paquet de 2)

Ampoule flamme intelligente E12 (paquet de 2)

Profitez de l'aspect classique d'une ampoule rétro, mais de plus petite taille. L'ampoule candélabre à deux filaments comprend un filament intérieur en spirale et une base E12. Elle est idéale pour les petits luminaires avec lesquels vous cherchez un style rétro ayant une touche moderne.

L’article n’ai plus disponible

Points forts des produits

  • Ampoule à filament White
  • Doté de Bluetooth
  • Hue Bridge activé
  • Lumière blanche douce
  • Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
  • Commande vocale* ou avec l’application
  • Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Voir toutes les caractéristiques du produit
Find your product manual

Spécifications

Dimensions de l‘ampoule

  • Dimensions (l x h x p)

    39,2x113

Durabilité

Environnement

fonction supplémentaire/accessoire inclus

Garantie

Caractéristiques de la lumière

Dimensions et poids de l'emballage

Renseignements sur l‘emballage

Consommation

Service

Fiche technique

L‘ampoule

Contenu de l‘emballage

Systèmes pris en charge

Autre

  • Pay with Klarna
  • Apple pay
  • Google pay