Cordon de luminaire suspendu assorti

Ajoutez un style minimaliste à n’importe quelle pièce de votre maison avec ces cordons de lumières suspendues, conçus spécifiquement pour les ampoules Lightguide (vendues séparément). Disponible en noir ou blanc, le cordon est doté d’un support en métal qui dissimule parfaitement le culot de l’ampoule, ce qui lui permet de se fondre dans votre décor. Accrochez un seul cordon au plafond pour un effet subtil, ou regroupez-en plusieurs pour en mettre plein la vue.