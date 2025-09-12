* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.
Cordon de suspension noir
Les ampoules de conduit de lumière ont été conçues pour être exposées et ce cordon de suspension assorti en noir est le moyen idéal pour le faire. Grâce à un support en métal et un cordon enveloppé de tissu, vous pouvez ajouter une touche moderne et une lumière colorée à n’importe quelle pièce.
Le prix actuel est $59.99
Points forts des produits
- Conçu pour les ampoules de conduit de lumière
- Offert en noir et blanc
- Compatible avec les ampoules à filament G40 et ST23
- Hauteur réglable
Cordon de luminaire suspendu assorti
Ajoutez un style minimaliste à n’importe quelle pièce de votre maison avec ces cordons de lumières suspendues, conçus spécifiquement pour les ampoules Lightguide (vendues séparément). Disponible en noir ou blanc, le cordon est doté d’un support en métal qui dissimule parfaitement le culot de l’ampoule, ce qui lui permet de se fondre dans votre décor. Accrochez un seul cordon au plafond pour un effet subtil, ou regroupez-en plusieurs pour en mettre plein la vue.
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Noir
Matériau
Aluminium