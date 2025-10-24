Globe G25 – ampoule intelligente E26 (paquet de 2)
Apportez un style rétro à vos ampoules standards avec cette ampoule à DEL à intensité réglable, dotée d’un filament enroulé. Pour un contrôle absolu, utilisez l’ampoule intelligente avec la technologie Bluetooth ou un pont Hue.
Points forts des produits
- Ampoule
- Doté de Bluetooth
- Hue Bridge activé
- Ampoule rétro qui émet une lumière blanche tamisée
- Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Spécifications
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions (l x h x p)
131x3