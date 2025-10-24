Aide
Gros plan de l’avant de Hue Alimentation 40 W extérieure

Alimentation 40 W extérieure

Commencez facilement à utiliser votre système d’éclairage intelligent d’extérieur avec ce bloc d’alimentation d’extérieur qui vous permet d’ajouter jusqu’à 40 W. Branchez jusqu’à 35 mètres de câble à n’importe quelle lampe Philips Hue d’extérieur à basse tension, en additionnant la puissance de chaque luminaire afin d’atteindre le seuil maximal de 40 W du bloc d’alimentation.

L’article n’ai plus disponible

Points forts des produits

  • Système d’alimentation à basse tension
  • Alimente jusqu‘à 40 W
  • Noir
Voir toutes les caractéristiques du produit
Find your product manual

Spécifications

Conception et finition

  • Couleur

    Noir

  • Matériau

    Matières synthétiques

Durabilité

fonction supplémentaire/accessoire inclus

Divers

Dimensions et poids de l'emballage

Dimensions et poids du produit

Service

Fiche technique

Systèmes pris en charge

Autre

  • Pay with Klarna
  • Apple pay
  • Google pay