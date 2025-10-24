Alimentation 40 W extérieure
Commencez facilement à utiliser votre système d’éclairage intelligent d’extérieur avec ce bloc d’alimentation d’extérieur qui vous permet d’ajouter jusqu’à 40 W. Branchez jusqu’à 35 mètres de câble à n’importe quelle lampe Philips Hue d’extérieur à basse tension, en additionnant la puissance de chaque luminaire afin d’atteindre le seuil maximal de 40 W du bloc d’alimentation.
Le prix actuel est $59.99
Points forts des produits
- Système d’alimentation à basse tension
- Alimente jusqu‘à 40 W
- Noir
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Noir
Matériau
Matières synthétiques