Facile à installer et à étendre

Illuminez les chemins sombres, mettez en valeur votre aménagement paysager ou créez une ambiance unique sur la terrasse. Vous pouvez le faire vous-même, à l'aide de projecteurs ou de bornes Hue. Les produits s'utilisent à faible tension et sont sécuritaires et faciles à installer. Adieu les solutions d'éclairage extérieur complexes : créez votre propre système et prolongez-le comme vous le souhaitez.