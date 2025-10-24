Aide
Gros plan de l’avant de Ambiance blanche et colorés Hue Base Lightstrip Plus V3

Base Lightstrip Plus V3

Illuminez n'importe quelle pièce de votre demeure avec un éclairage vivement coloré grâce à la bande lumineuse flexible Lightstrip. Contrairement aux autres solutions d'éclairage sous forme de bandes, la bande Lightstrip peut être jumelée avec un pont Hue pour procurer un éventail complet de commandes et de caractéristiques d’éclairage intelligent.

L’article n’ai plus disponible

Points forts des produits

  • Ambiance blanche et colorés Hue
  • Hue Bridge requis
  • 1 bande lumineuse de 80 po
  • Ampoule blanche et colorée
  • Commande intelligente avec pont Hue*
  • Commande vocale
