Gros plan de l’avant de Turbo pack : Boîtier de synchronisation + bande lumineuse à dégradé Play 75 po

Turbo pack : Boîtier de synchronisation + bande lumineuse à dégradé Play 75 po

Libérez l'éclairage immersif! Avec un boîtier de synchronisation Hue, voyez la bande lumineuse à dégradé Play de 75 po changer de couleur, s'atténuer ou s'illuminer au rythme du contenu sur votre télé.

Points forts des produits

  • Lumière blanche et colorée
  • Synchronisez les lumières avec l'écran de la télé
  • Connectez jusqu'à 4 appareils HDMI
  • Pont facile à installer
  • Contrôle intelligent par l'application, la voix ou les accessoires
