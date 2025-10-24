Vente
Turbo pack : Boîtier de synchronisation + bande lumineuse à dégradé Play 75 po
Libérez l'éclairage immersif! Avec un boîtier de synchronisation Hue, voyez la bande lumineuse à dégradé Play de 75 po changer de couleur, s'atténuer ou s'illuminer au rythme du contenu sur votre télé.
Le prix actuel est $602.98, le prix d'origine est $669.98
Points forts des produits
- Lumière blanche et colorée
- Synchronisez les lumières avec l'écran de la télé
- Connectez jusqu'à 4 appareils HDMI
- Pont facile à installer
- Contrôle intelligent par l'application, la voix ou les accessoires