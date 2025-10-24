Vente
Capteur extérieur
Commandez automatiquement vos lumières extérieures avec un capteur extérieur Philips Hue. Placez le capteur alimenté par piles et entièrement sans fil n’importe où, puis il suffit de marcher dans le champ de détection pour allumer les lumières.
Le prix actuel est $39.59, le prix d'origine est $65.99
Points forts des produits
- Installation sans fil
- Alimentation par batterie
- À l’épreuve des intempéries
- Automatise vos lumières
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Noir
Matériau
Matières synthétiques