Gros plan de l’avant de Hue Connecteur d’angle extérieur Perifo

Connecteur d’angle extérieur Perifo

Créez une forme en L avec votre éclairage sur rail Perifo à l’aide d’un connecteur d’angle externe. Une fois installé, le rail tournera vers la droite ou vers la gauche, selon le positionnement de votre bloc d’alimentation. Uniquement pour l’éclairage sur rail Perifo

Points forts des produits

  • Relie deux rails
  • Crée un angle à 90 degrés
  • Occupe 13,21 cm (5,2 po) sur un rail
  • Ajoute 3,05 cm (1,2 po) à la longueur totale
  • Fil positif sur le côté externe
Pont Philips Hue requis

Connectez vos lampes Philips Hue avec le pont pour les commander à partir de votre téléphone intelligent ou de votre tablette grâce à l'application Philips Hue.

  • Couleur

    Blanche

  • Matériau

    Matières synthétiques

* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité

