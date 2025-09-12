* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.
Rail Perifo 19,7 pouces
Ce rail de 19,7 pouces en blanc vous permet de disposer votre éclairage sur rail comme vous le souhaitez. Encliquetez les luminaires Perifo directement sur le rail. Uniquement pour l’éclairage sur rail Perifo.
Points forts des produits
- Conception personnalisable et extensible
- 50,04 cm (19,7 po)
- Comprend tous les matériaux de montage
- Couvercle de rail inclus
- Comprend 1 embout
Pont Philips Hue requis
Connectez vos lampes Philips Hue avec le pont pour les commander à partir de votre téléphone intelligent ou de votre tablette grâce à l'application Philips Hue.
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Blanche
Matériau
Métal