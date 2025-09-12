Aide
Gros plan de l’avant de Hue Rail Perifo 19,7 pouces

Rail Perifo 19,7 pouces

Ce rail de 19,7 pouces en blanc vous permet de disposer votre éclairage sur rail comme vous le souhaitez. Encliquetez les luminaires Perifo directement sur le rail. Uniquement pour l’éclairage sur rail Perifo.

Points forts des produits

  • Conception personnalisable et extensible
  • 50,04 cm (19,7 po)
  • Comprend tous les matériaux de montage
  • Couvercle de rail inclus
  • Comprend 1 embout
Pont Philips Hue requis

    Blanche

    Métal

