Ampoule intelligente A19-E26 - 75 W
Profitez d'une lumière blanche douce et agréable dans votre maison grâce à cette ampoule intelligente à intensité variable. Commandez instantanément votre éclairage par Bluetooth dans une pièce, ou connectez l'ampoule à un pont Hue pour profiter de la gamme complète de fonctionnalités d'éclairage intelligent. Aussi puissante qu'une ampoule de 75 W.
Le prix actuel est $16.49, le prix d'origine est $21.99
Points forts des produits
- White
- Doté de Bluetooth
- Hue Bridge activé
- Jusqu'à 1 055 lumens*
- Lumière blanche douce
- Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
- Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions (l x h x p)
62x112