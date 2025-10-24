Ampoule intelligente A19-E26
Donnez un style rétro à vos ampoules traditionnelles grâce à cette ampoule à DEL à intensité réglable présentant une conception à filament spiralé. Pour un contrôle absolu, utilisez l’ampoule intelligente avec la technologie Bluetooth ou un pont Hue.
Le prix actuel est $34.99
Points forts des produits
- White
- Doté de Bluetooth
- Hue Bridge activé
- Ampoule rétro qui émet une lumière blanche tamisée
- Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
- Commande vocale* ou avec l’application
- Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions (l x h x p)
