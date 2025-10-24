Aide
Clear glass filament bulb with spiral LED, round shape, black base, visible metallic screw, compact and glossy finish.

Ampoule intelligente A19-E26

Donnez un style rétro à vos ampoules traditionnelles grâce à cette ampoule à DEL à intensité réglable présentant une conception à filament spiralé. Pour un contrôle absolu, utilisez l’ampoule intelligente avec la technologie Bluetooth ou un pont Hue.

L’article n’ai plus disponible

Points forts des produits

  • White
  • Doté de Bluetooth
  • Hue Bridge activé
  • Ampoule rétro qui émet une lumière blanche tamisée
  • Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
  • Commande vocale* ou avec l’application
  • Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Voir toutes les caractéristiques du produit
Find your product manual

Spécifications

Dimensions de l‘ampoule

  • Dimensions (l x h x p)

    112x2

Durabilité

Environnement

fonction supplémentaire/accessoire inclus

Garantie

Caractéristiques de la lumière

Dimensions et poids de l'emballage

Renseignements sur l‘emballage

Consommation

Dimensions et poids du produit

Service

Fiche technique

L‘ampoule

Contenu de l‘emballage

Systèmes pris en charge

Autre

  • Pay with Klarna
  • Apple pay
  • Google pay