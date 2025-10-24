Vente
Ampoule intelligente E12 - flamme (paquet de 2)
Obtenez, dans votre maison, une lumière blanche douce vous mettant à l’aise grâce à deux ampoules intelligentes entièrement réglables. Commandez instantanément votre éclairage par l’entremise de Bluetooth dans une seule pièce ou connectez-vous à un pont Hue pour profiter de la gamme complète de fonctionnalités d’éclairage intelligent.
Le prix actuel est $19.99, le prix d'origine est $49.99
Points forts des produits
- White
- Doté de Bluetooth
- Hue Bridge activé
- Lumière blanche douce
- Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
- Commande vocale* ou avec l’application
- Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions (l x h x p)
39x114