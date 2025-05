Réglez les minuteries pratiques

Profitez plus longtemps de vos soirées à l'extérieur, terminez vos travaux dans la cour ou sortez les ordures après le coucher du soleil. Réglez des minuteries pour que vos lampes Philips Hue s'allument automatiquement ou utilisez la routine du lever et du coucher du soleil. Bien sûr, vous pouvez également éteindre vos lumières ou régler leur intensité de cette façon. Vous n'aurez plus jamais à vous soucier de vos lumières.