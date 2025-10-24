Contrôlez vosPhilips Hue white lights depuis n’importe quel endroit dans le monde, à condition que vous disposiez d’Internet. Automatisez vos éclairages pour donner l’impression que vous êtes à la maison même si ce n’est pas le cas. Fonctionne avec Amazon Alexa, Apple HomeKit et l’Assistant Google. Aussi lumineux qu’une ampoule de 60 W.