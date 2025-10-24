Vente
Trousse de démarrage : 2 ampoules intelligentes E26 (60 W)
Contrôlez vosPhilips Hue white lights depuis n’importe quel endroit dans le monde, à condition que vous disposiez d’Internet. Automatisez vos éclairages pour donner l’impression que vous êtes à la maison même si ce n’est pas le cas. Fonctionne avec Amazon Alexa, Apple HomeKit et l’Assistant Google. Aussi lumineux qu’une ampoule de 60 W.
Le prix actuel est $69.99, le prix d'origine est $109.99
Points forts des produits
- White
- Jusqu'à 800 lumens*
- 2 ampoules E26
- Pont inclus
Spécifications
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions (l x h x p)
62x110