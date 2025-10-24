Trousse de démarrage : 2 ampoules intelligentes E26 (60 W)
Démarrez votre système d’éclairage intelligent avec la trousse de démarrage, qui comprend deux ampoules intelligentes à lumière blanche douce et le pont Hue pour obtenir un contrôle complet et personnalisé de votre éclairage résidentiel. Aussi puissante qu'une ampoule de 60 W.
Points forts des produits
- White
- Jusqu'à 800 lumens*
- Lumière blanche douce
- Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
- Pont Hue inclus
Spécifications
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions (l x h x p)
62x112