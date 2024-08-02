* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.
Pack : Prise intelligente pack de 3
Ce petit accessoire sans prétention vous permet de transformer n’importe quelle lampe – même celle dans laquelle vous ne pouvez pas placer une ampoule Hue – en une lampe intelligente afin que vous puissiez la contrôler via l’application Hue ou la voix. Utilisez le Bluetooth pour contrôler instantanément la lumière ou connectez-vous au pont Hue pour déverrouiller d’autres fonctions.
Le prix actuel est $80.97, le prix d'origine est $104.97
Points forts des produits
- Hue Bridge activé
- Ajoutez n'importe quelle lampe à votre système Hue
- Contrôle instantané via Bluetooth
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Dans cet ensemble
3 x Hue Gradateur (dernier modèle)
Modulez l’éclairage de la pièce, passez d'une scène d’éclairage à l'autre ou obtenez le meilleur éclairage en fonction du moment de la journée. Le Hue Dimmer switch se fixe sur un mur ou une surface magnétique, en plus de pourvoir être utilisé comme télécommande n'importe où dans la maison.Gradateur (dernier modèle)
