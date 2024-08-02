* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.
Vente
Bundle: 4x Secure contact sensors + 2x motion sensors
Restez informé de ce qui se passe chez vous en ajoutant ces quatre capteurs de contact et deux capteurs de mouvement à votre configuration existante Philips Hue. Configurez vos capteurs pour envoyer des alertes de mouvement instantanées sur votre appareil mobile - et prenez des mesures depuis le Centre de sécurité dans l'application Philips Hue.
Le prix actuel est $260.96, le prix d'origine est $289.96
Points forts des produits
- Two Secure contact sensors
- Two indoor sensors
- Control with the Philips Hue app
- *requires Hue Bridge
Dans cet ensemble
2 x Hue Capteur de contact Secure
Ayez l’esprit tranquille quand vous êtes à la maison comme quand vous n’y êtes pas grâce au capteur de contact Secure! Placez-le notamment sur les portes, les fenêtres, les armoires et les coffres-forts grâce au support adhésif inclus et recevez une notification ou allumez les lumières lorsque le capteur est activé.Capteur de contact Secure
2 x Hue Détecteur de mouvement
Déclenchez la mise en marche de vos lumières intelligentes par les mouvements. Le détecteur de mouvement Hue alimenté par piles peut être installé n’importe où dans votre maison.Détecteur de mouvement