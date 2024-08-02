Aide
Gros plan de l’avant de Pack de 4 capteurs de contact Hue Secure + 2x détecteurs de mouvement + Bridge

Bundle: 4x Secure contact sensors + 2x motion sensors

Restez informé de ce qui se passe chez vous en ajoutant ces quatre capteurs de contact et deux capteurs de mouvement à votre configuration existante Philips Hue. Configurez vos capteurs pour envoyer des alertes de mouvement instantanées sur votre appareil mobile - et prenez des mesures depuis le Centre de sécurité dans l'application Philips Hue.

Points forts des produits

  •  Two Secure contact sensors
  • Two indoor sensors
  • Control with the Philips Hue app
  • *requires Hue Bridge
Dans cet ensemble

Gros plan de l’avant de Hue Capteur de contact Secure

2 x Hue Capteur de contact Secure

Ayez l’esprit tranquille quand vous êtes à la maison comme quand vous n’y êtes pas grâce au capteur de contact Secure! Placez-le notamment sur les portes, les fenêtres, les armoires et les coffres-forts grâce au support adhésif inclus et recevez une notification ou allumez les lumières lorsque le capteur est activé.

Capteur de contact Secure
Gros plan de l’avant de Hue Détecteur de mouvement

2 x Hue Détecteur de mouvement

Déclenchez la mise en marche de vos lumières intelligentes par les mouvements. Le détecteur de mouvement Hue alimenté par piles peut être installé n’importe où dans votre maison. 

Détecteur de mouvement

