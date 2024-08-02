Dans cet ensemble

1 x Hue Capteur de contact Secure Ayez l’esprit tranquille quand vous êtes à la maison comme quand vous n’y êtes pas grâce au capteur de contact Secure! Placez-le notamment sur les portes, les fenêtres, les armoires et les coffres-forts grâce au support adhésif inclus et recevez une notification ou allumez les lumières lorsque le capteur est activé. Capteur de contact Secure

1 x Hue Détecteur de mouvement Déclenchez la mise en marche de vos lumières intelligentes par les mouvements. Le détecteur de mouvement Hue alimenté par piles peut être installé n’importe où dans votre maison. Détecteur de mouvement

1 x Hue Bridge Le Hue Bridge est le cœur de votre système de sécurité et d’éclairage intelligent intuitif intégré. Grâce à une installation facile et guidée dans l’application Hue, le Bridge connecte vos lumières, vos caméras et vos capteurs pour qu’ils fonctionnent ensemble en harmonie. Bridge