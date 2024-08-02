Aide
Bundle: 3x Secure contact sensors + 1x motion sensors + Bridge

Soyez au courant de ce qu'il se passe à la maison avec trois capteurs de contact, un détecteur de mouvement et un pont Hue. Configurez vos capteurs pour envoyer des alertes de mouvement instantanées à votre appareil mobile - et prenez des mesures depuis le Centre de sécurité dans l'application Philips Hue.

Points forts des produits

  • Bridge included
  • Three Secure contact sensors
  • One Indoor sensor
  • Control with the Philips Hue app
Dans cet ensemble

