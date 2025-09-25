Aide
Offres sur les lumières intelligentes Hue pour chaque pièce

Réinventez votre demeure grâce à 25 % de réduction maximum sur certains produits Hue

Jusqu’à 25 % de rabais sur l’éclairage d'ambiance

Économisez 15% lorsque vous mélangez et agencez deux articles ou plus en solde –et si un Pont fait partie de ces articles, vous obtenez plutôt un rabais de 25%.

Profitez d'économies et de fonctions supplémentaires

Ajoutez un Pont Hue à votre commande et économisez 25% sur tous les articles en solde dans votre panier.

En outre, vous profiterez de toute la gamme des fonctionnalités Hue!

Prend en charge 50 lumières et 12 accessoires
Active Hue Sync
Déverrouille l’éclairage et l’intégration de sécurité
Cryptage avancé

$69.99

Transformez chaque pièce grâce à Hue!

Magasinez nos soldes sur l'éclairage d'ambiance et conférez les avantages de Hue à l'ensemble de votre demeure.

Un salon avec de nombreuses lampes Philips Hue qui diffusent une lumière douce et chaude.

Bien plus qu’une simple pièce

Transformez votre domicile en un foyer et créez le salon le plus douillet que l’on puisse imaginer à l'aide d'une sélection de lampes et d’éclairages élégants. Sinon, faites en sorte que la soirée cinéma soit magique grâce à un éclairage immersif qui semble jaillir de l’écran.

Magasinez les éclairages pour la maison
Une chambre à coucher avec des lampes sur pied et des lampes de chevet Hue de chaque côté du lit.

Dors comme jamais auparavant

Diminue l’intensité de tes lumières pour t’aider à te détendre avant de te coucher, puis réveille-toi en pleine forme avec des lumières qui s’allument automatiquement le matin. Utilisez des couleurs vives et des scènes d’éclairage personnalisables pour créer n’importe quelle ambiance à n’importe quel moment.

Magasinez les éclairages pour la chambre à coucher
Une cuisine dont les comptoirs sont illuminés d'une lumière blanche éclatante.

La cuisine de tes rêves

Éclairez chaque centimètre de votre cuisine à l'aide de bandes à DEL flexibles contrôlables à l’aide de commandes vocales – idéal lorsque vos mains sont occupées à éplucher, à hacher ou à sortir un plat succulent du four!

Magasinez les éclairages pour la cuisine

Tout sur les soldes sur l'éclairage d'ambiance

Quand auront lieu les soldes sur l'éclairage d'ambiance?

Quels produits sont inclus dans les soldes?

Comment puis-je rester informé des offres et des promotions Philips Hue?

Conditions générales

Cette promotion est valable jusqu’à 23h59 le 12 octobre 2025.

•  Ajoutez dans votre panier deux (2) articles ou plus en solde et obtenez un rabais de 15% sur le prix total des produits admissibles de la promotion. Si un Pont Hue fait partie de ces articles en solde, vous obtiendrez un rabais de 25% sur le prix total des produits admissibles de la promotion.- La remise est appliquée au total des produits promotionnels admissibles dans le panier au moment du paiement.

•  Cette promotion est soumise à la disponibilité des stocks et tout achat est en outre soumis aux conditions de vente de Philips Hue.

- En cas de retour d’une partie d’une commande, lorsqu’elle est éligible, la valeur de la remise proportionnelle sera déduite du montant du remboursement. - Cette promotion ne peut pas être utilisée en conjonction avec une autre offre sur www.philips-hue.com.

- Signify Canada Ltd se réserve le droit d’annuler une promotion à tout moment ou de modifier les présentes conditions générales en les republiant.

