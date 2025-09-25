Réinventez votre demeure grâce à 25 % de réduction maximum sur certains produits Hue
Jusqu’à 25 % de rabais sur l’éclairage d'ambiance
Économisez 15% lorsque vous mélangez et agencez deux articles ou plus en solde –et si un Pont fait partie de ces articles, vous obtenez plutôt un rabais de 25%.
Profitez d'économies et de fonctions supplémentaires
Ajoutez un Pont Hue à votre commande et économisez 25% sur tous les articles en solde dans votre panier.
En outre, vous profiterez de toute la gamme des fonctionnalités Hue!
Hue
Bridge
$69.99
Transformez chaque pièce grâce à Hue!
Magasinez nos soldes sur l'éclairage d'ambiance et conférez les avantages de Hue à l'ensemble de votre demeure.
Bien plus qu’une simple pièce
Transformez votre domicile en un foyer et créez le salon le plus douillet que l’on puisse imaginer à l'aide d'une sélection de lampes et d’éclairages élégants. Sinon, faites en sorte que la soirée cinéma soit magique grâce à un éclairage immersif qui semble jaillir de l’écran.
Dors comme jamais auparavant
Diminue l’intensité de tes lumières pour t’aider à te détendre avant de te coucher, puis réveille-toi en pleine forme avec des lumières qui s’allument automatiquement le matin. Utilisez des couleurs vives et des scènes d’éclairage personnalisables pour créer n’importe quelle ambiance à n’importe quel moment.
La cuisine de tes rêves
Éclairez chaque centimètre de votre cuisine à l'aide de bandes à DEL flexibles contrôlables à l’aide de commandes vocales – idéal lorsque vos mains sont occupées à éplucher, à hacher ou à sortir un plat succulent du four!
Tout sur les soldes sur l'éclairage d'ambiance
Quand auront lieu les soldes sur l'éclairage d'ambiance?
Quels produits sont inclus dans les soldes?
Comment puis-je rester informé des offres et des promotions Philips Hue?
Conditions générales
Cette promotion est valable jusqu’à 23h59 le 12 octobre 2025.
• Ajoutez dans votre panier deux (2) articles ou plus en solde et obtenez un rabais de 15% sur le prix total des produits admissibles de la promotion. Si un Pont Hue fait partie de ces articles en solde, vous obtiendrez un rabais de 25% sur le prix total des produits admissibles de la promotion.- La remise est appliquée au total des produits promotionnels admissibles dans le panier au moment du paiement.
• Cette promotion est soumise à la disponibilité des stocks et tout achat est en outre soumis aux conditions de vente de Philips Hue.
- En cas de retour d’une partie d’une commande, lorsqu’elle est éligible, la valeur de la remise proportionnelle sera déduite du montant du remboursement. - Cette promotion ne peut pas être utilisée en conjonction avec une autre offre sur www.philips-hue.com.
- Signify Canada Ltd se réserve le droit d’annuler une promotion à tout moment ou de modifier les présentes conditions générales en les republiant.
* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.